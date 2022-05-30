Müzik

Eurovision'u kazanan Ukraynalı grup kupasını sattı: İHA alacaklar

2022 Eurovision Şarkı Yarışması’nın galibi Ukraynalı Kalush Orkestra, insansız hava araçları satın almak için Eurovision kupasını açık artırmada 900 bin dolara sattı.
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Kalush Orkestra
Kalush Orkestra
dünya Ukrayna İHA Eurovision

HABER MERKEZİ

İtalya'nın Torino kentinde gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması'nın galibi Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, zafer kupasını, Ukrayna ordusu için insansız hava araçları satın almak amacıyla Facebook'ta açık artırmayla sattı.

Satış, grubun tıbbi bakım ve malzeme için para toplama amacıyla Berlin'deki Brandenburg Kapısı'ndaki bir yardım konseri verdiği esnada gerçekleşti.

Konserde konuşan grup üyesi Oleh Psiuk, BM'ye göre en az 4 bin 31 sivilin hayatını kaybettiği ve 4 bin 735 kişinin yaralandığını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Ukraynalı TV sunucusu Serhiy Prytula, kupanın satışından elde edilen paranın Ukrayna yapımı üç PD-2 drone satın almak için kullanılacağını duyurdu.

Eurovision Şarkı Yarışması, bir sonraki yıl kazanan ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

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