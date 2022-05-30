Ekonomi

Dolar ve euroda haftanın ilk rakamları

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 16,32 seviyelerinde, euro/TL ise 17,58'den işlem görüyor.
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HABER MERKEZİ

Dolar endeksi, 101,4'le yatay seyirde yer alırken, euro/dolar paritesi ise 1,0757'de seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD tarım dışı istihdam ve Euro Bölgesi enflasyon verileri yakından takip edilecek.

Euro Bölgesi’nde Nisan ayında yüzde 7.4 olan enflasyonun Mayıs ayında artışını sürdürerek yüzde 7.6 ile yeni rekor kırması bekleniyor.

Türkiye’de ise 31 Mayıs’ta birinci çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1 büyümüştü.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Haziran Cuma günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 artmıştı.

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