6’lı masa liderlerinden 10 maddelik bildirge

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Yayımlanan metinde, "Ülkemizi insan hakları temelinde ve gerçek manada demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti kılmayı kaçınılmaz bir sorumluluk olarak görüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, özgürlükçü kamu düzeni ve özgürlükçü demokrasi, ilk 3 madde arasında yer alıyor.

Bu maddeleri, düşünce ifade ve basın özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ile bağımsız yargı önünde hesap verilebilirlik takip ediyor.

Sosyal devlet ve gelir adaletine ilişkin maddeler de açıklamada kendisine yer bulurken, "Hayat pahalılığı ile mücadele eden, üretim ve istihdam odaklı, insan onuruna yaraşır sosyal politikalarla desteklenmiş bir anlayışı hayata geçireceğiz" ifadelerine yer veriliyor.

Metin son olarak siyasi etik reformu ve "itibarlı dış politika" maddeleriyle tamamlanıyor:

"Türkiye'nin AB perspektifine odaklanarak, çok boyutlu dış politikayla ülkemizin demokratik dünyanın ve uluslararası kurumların saygın bir üyesi olması sağlanacaktır."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan toplantıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yarının Türkiye'sini inşa etmek ve ülkemize gerçek anlamda demokrasi ve adaleti getirmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda, bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın Ahmet Davutoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki akşam yemeğinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu buluşmuştu.

Altı muhalefet partisi daha önceki buluşmalarında, olası ittifak senaryolarının yanı sıra ortak olarak benimseyecekleri ilkeleri de masaya yatırmıştı.

Muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday çıkarıp çıkarmayacağı, belirlenecek aday üzerinde hangi partilerin mutabık kalacağı gibi sorular ise henüz bilinmiyor.