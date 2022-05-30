Neçirvan Barzani: Barış tehlike altında

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de Hollanda merkezli Spark kuruluşu tarafından düzenlenen “Ilımlılık Yoluyla Barış Konferansı”nda konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Dünya, birtakım kriz ve zorlukla uğraşıyor. Barış, her zamankinden daha elzemdir. Dünyanın karşı karşıya olduğu krizler nedeniyle barış tehlike altındadır” dedi.

Irak’ın durumuna değinen Neçirvan Barzani, “Irak, tarih boyunca tehlike, savaş ve istikrarsızlığa maruz kalmıştır. Birçok kaynak boşa harcanmıştır. Ilımlılık ve barışla, Irak dünyanın en gelişmiş ülkeleri arsında sayılabilirdi” ifadelerini kullandı.

Irak’ta barış ve ılımlılığın olmamasının, bölgede ve dünyada sorunlara yol açtığını belirterek, “Mezhepsel ve etnik çatışmaların haricinde, Irak’ın kuruluşundan bu yana Kürdistan halkı ve bileşenlerine yapılan zulüm, Irak ve bölgeye çok sayıda savaş, yıkım ve felaketi beraberinde getirdi. Bölge barışı ve istikrarına da zarar vermiştir” diye konuştu.

Neçirvan Barzani; Irak-İran savaşı, Irak’ın Kuveyt’i işgali, Koalisyon’un kurulması ve Kuveyt’in kurtarılması, İkinci Körfez Savaşı, Irak’ın kurtarılması ve DAİŞ’in bölgede baş göstermesi gibi olayların, ülkelerin bölgedeki güç dengesi ile siyaset ve çıkarları üzerinde değişime yol açtığını, bütün bunların sebebinin ise Irak’ta barış, ılımlılık ve istikrarın olmaması sonucu yaşandığını vurguladı.