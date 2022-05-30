Politika

İddia: Türkiye destekli silahlı gruplara ‘Hazır olun’ emri verildi

Suriye'deki Türkiye destekli silahlı gruplara, Ankara'nın Rojava’ya yeni bir harekat başlatması durumunda operasyona katılmaya hazır olmaları emri verildiği ileri sürüldü.
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kürdistan Türkiye Rojava operasyon silahlı gruplar

HABER MERKEZİ

Reuters'a konuşan iki üst düzey silahlı grup komutanı, “Suriye Milli Ordusu” (eski adıyla Özgür Suriye Ordusu-ÖSO) ünitelerinin liderlerine "saldırı pozisyonlarına" geçmeleri için emir verildiğini bildirdi.

Silahlı grup komutanlarından Abdul Salam Abdul Razak, "Hazırlık bir-iki günde biter. Türk ordusunun yanında olmaya hazır binlerce savaşçı var" dedi.

SMO’ya yakın kaynaklardan biri, Türkiye'nin potansiyel operasyon amacının Tel Rıfat ve Kobani'yi ele geçirmek olacağını; böylece Cerablus ile Girê Spî arasında bağlantı kurulacağını dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile temasta olduğu belirtilen bir komutan da Türkiye'nin yeni operasyonunun ne zaman başlayacağının belli olmadığını, hatta "bir sonraki emre kadar ertelenebileceğini" ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Rojava’ya yapılması planlanan operasyonla ilgili "Bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz" dedi.

Türkiye, sonuncusu 2019'daki “Barış Pınarı” olmak üzere Rojava’ya üç operasyon düzenledi.

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