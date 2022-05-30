Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı

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İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri "Mona Lisa" saldırıya uğradı.

Fransa'nın başkentindeki Louvre Müzesi'ne gelen bir saldırgan, yaşlı kadın kıyafetiyle, tekerlekli sandalye kullanarak salona girdi.

Saldırgan, önce tablonun üstündeki camı kırmaya çalıştı sonra da tabloya pasta fırlattı. Son olarak da tablonun bulunduğu salonda yere gül serpti.

Güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarılan saldırganın pastayı müzeye nasıl soktuğu ise bilinmiyor.

Fransız polisi saldırganın eyleminin amacı araştırıyor.