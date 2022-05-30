Politika

Başbakan Mesrur Barzani JICA heyetiyle işbirliğini görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, Irak CEO’su Jin Yonida başkanlığındaki Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) heyetiyle bir araya geldi.
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kürdistan Mesrur Barzani JICA heyet görüşme işbirliği

ERBİL (K24)

Görüşmede başta tarım, ticaret ve teknoloji sektörleri olmak üzere işbirliği ve yardımlaşmanın geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Ajansın Kürdistan Bölgesi’ndeki çalışmaları ve projeleriyle ilgili Başbakan Mesrur Barzani’yi bilgilendiren JICA’nın Irak CEO’su, Şehircilik ve Turizm Bakanlığı’nın yardımıyla geliştirilen Erbil’in master planının diğer kentlere örnek olabileceğini belirtti.

Görüşmede Dereluk’taki su projesinin yanı sıra, Halepçe’ye su ulaştırılması ve Süleymaniye Müzesi’nin yenilenmesi projeleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle işbirliğinden dolayı JICA’ya teşekkür eden Başbakan, ajansın projelerine övgüde bulundu.

Ajansın projelerini profesyonelce yaptığını söyleyen Başbakan, Kürdistan Bölgesi için Japonya’nın ekonomik altyapının geliştirilmesine yönelik tecrübelerinden yararlanmanın öneminin altını çizdi.

 

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