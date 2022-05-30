Irak’ta hava sıcaklığı 45 dereceye ulaştı

HABER MERKEZİ

Irak’ın Zikar vilayetinde hava sıcaklıkları 45 dereceye ulaştı.

Irak Meteoroloji Müdürlüğü, Zikar vilayetinde ülke genelindeki en yüksek hava sıcaklığının ölçüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, söz konusu vilayetteki hava sıcaklığının 45 dereceye ulaştığı bildirildi.

Ülkenin diğer vilayetlerinde ise hava sıcaklıklarının 42 ile 45 arasında değiştiği ifade edildi.

Irak’taki hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceğinin kaydedildiği açıklamada, bazı vilayetlerle toz taşınımının etkili olacağı kaydedildi.