Ukrayna'da Fransız gazeteci öldürüldü

Fransa basınının, Luhansk Valisi Sergey Gayday'ın açıklamalarına dayandırdığı habere göre, Severedonetsk yerleşim birimine yakın bölgede 10 sivilin tahliyesine giden ve içinde Fransız gazeteci Leclerc-Imhoff'un da olduğu araç, Rus topçu birliklerinin saldırısına uğradı.

Fransız gazeteci Leclerc-Imhoff, boynuna şarapnel parçasının isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Leclerc-Imhoff'un, savaşın gerçekliğini göstermek için Ukrayna'da bulunduğunu, Rus bombardımanından kaçan sivillerin olduğu araçta vurulduğunu ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, yaptığı açıklamada, gazeteci Leclerc-Imhoff'un öldürülmesini kınadı.

Colonna, gazetecinin ölümünün "şoke edici" olduğunu belirterek, olayın aydınlatılması için en kısa sürede bir soruşturma açılması talebinde bulundu.

Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Fransız gazetecinin bulunduğu tahliye aracına ateş ettiğini ve araçtaki zırhın delinmesiyle gazetecinin boynundan vurulduğunu aktardı.

🚨According to the governor of Luhansk, a French journalist has been killed in #Ukraine, hit by shrapnel while filming an evacuation of civilians. RSF is not releasing his identity while his family and colleagues are being informed. We are in touch with his editorial staff. pic.twitter.com/JT1cN6aC2O