Politika

Ukrayna'da Fransız gazeteci öldürüldü

Ukrayna'da sivillerin tahliye edildiği bölgede Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff'un, şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.
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Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff
Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff
dünya Fransa Ukrayna Savaş Gazeteci Emmanuel Macron RSF

HABER MERKEZİ

Fransa basınının, Luhansk Valisi Sergey Gayday'ın açıklamalarına dayandırdığı habere göre, Severedonetsk yerleşim birimine yakın bölgede 10 sivilin tahliyesine giden ve içinde Fransız gazeteci Leclerc-Imhoff'un da olduğu araç, Rus topçu birliklerinin saldırısına uğradı.

Fransız gazeteci Leclerc-Imhoff, boynuna şarapnel parçasının isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Leclerc-Imhoff'un, savaşın gerçekliğini göstermek için Ukrayna'da bulunduğunu, Rus bombardımanından kaçan sivillerin olduğu araçta vurulduğunu ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, yaptığı açıklamada, gazeteci Leclerc-Imhoff'un öldürülmesini kınadı.

Colonna, gazetecinin ölümünün "şoke edici" olduğunu belirterek, olayın aydınlatılması için en kısa sürede bir soruşturma açılması talebinde bulundu.

Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Fransız gazetecinin bulunduğu tahliye aracına ateş ettiğini ve araçtaki zırhın delinmesiyle gazetecinin boynundan vurulduğunu aktardı.

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