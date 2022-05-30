İsmail Beşikçi’nin ‘Anılar’ı Kürtçenin Sorani lehçesine çevrildi
ERBİL (K24)
Sosyolog İsmail Beşikçi’nin “Söz Konusu Vatansa Bilim Teferruattır! Anılar” isimli kitabı, gazeteci Muhammed Izedin tarafından Kürtçenin Sorani lehçesine çevrildi.
Kitabın önsözünü ise ünlü Kürt yazar Ferhad Pirbal yazdı.
Kitabın tanıtımı bugün başkent Erbil’de, Beşikçi’nin de katıldığı programda tanıtıldı.
Kitap, Beşikçi’nin 1960’ların sonlarından günümüze hafızada kalan notlarından oluşuyor.
Beşikçi’nin Kürt milletini tanıması, araştırmaları nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılması, cezaevine girmesi ve söz konusu dönemde yaşadıkları kitapta yer alıyor.