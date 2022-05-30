Kültür-Sanat

İsmail Beşikçi’nin ‘Anılar’ı Kürtçenin Sorani lehçesine çevrildi

Sosyolog ve yazar İsmail Beşikçi’nin anılarını anlattığı kitabı Kürtçenin Sorani lehçesine çevrildi.
author_image İhsan YALIN
kürdistan İsmail Beşikçi Kürtçe Sorani Kitap

ERBİL (K24)

Sosyolog İsmail Beşikçi’nin “Söz Konusu Vatansa Bilim Teferruattır! Anılar” isimli kitabı, gazeteci Muhammed Izedin tarafından Kürtçenin Sorani lehçesine çevrildi.

Kitabın önsözünü ise ünlü Kürt yazar Ferhad Pirbal yazdı.

Kitabın tanıtımı bugün başkent Erbil’de, Beşikçi’nin de katıldığı programda tanıtıldı.

Kitap, Beşikçi’nin 1960’ların sonlarından günümüze hafızada kalan notlarından oluşuyor.

Beşikçi’nin Kürt milletini tanıması, araştırmaları nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılması, cezaevine girmesi ve söz konusu dönemde yaşadıkları kitapta yer alıyor.

kitap2

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv