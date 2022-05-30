İsveçli büyükelçi: Kürdistan Bölgesi’nde daha çok yatırım yapmak istiyoruz

ERBİL (K24)

İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jonas Loven, Kürdistan Bölgesi Yatırımcılar Konseyi Başkanı Dr. Muhammed Şukri’yi ziyaret etti.

İsveç ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ekonomik ilişkilerin konuşulduğu görüşmede konuşan Kürdistan Bölgesi Yatırımcılar Konseyi Başkanı Dr. Muhammed Şukri, Kürdistan Bölgesi’nin yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyduğunu kaydederek, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin İsveçli ve diğer yabancı yatırımcılara her türlü kolaylığı salamaya hazır olduğunu bildirdi.

Şukri, İsveçli yatırımcıları Kürdistan Bölgesi’nde görmek istediklerini belirtti.

İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jonas Loven ise, Kürdistan Bölgesi ve Irak’la iyi ilişkilerinin olduğunu söyleyerek, ticaret ve yatırım alanındaki ilişkilerinin daha da güçlenmesini istediklerini ifade etti.

Şukri’den farklı alanlarda yatırım çabalarını ortaya koymalarını isteyen Loven, ülkesinin sanayi, ulaşım, sağlık, eğitim, teknoloji ve tarım alanlarında çok iyi bir tecrübeye sahip olduğunu bildirdi.

Kürdistan Bölgesi ile İsveç arasındaki ekonomik ilişkiler çerçevesinde, önümüzdeki günlerde İsveç’ten bir grup yatırımcının Kürdistan Bölgesi’ne gelmesi, Kürdistan Bölgesi’nden bir heyetin de İsveç’e gitmesi bekleniyor.