WHO yetkilileri: Maymun çiçeği virüsü pandemiye dönüşmeyecek

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Maymun çiçeği virüsünün pandemiye dönüşme potansiyeli olup olmadığı konusundaki bir soruyu yanıtlayan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Acil Durum Programı'nın bir parçası olan Çiçek Hastalığı Müsteşarlığı Başkanı Rosamund Lewis, "Bilmiyoruz ama öyle olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

“Şu anda küresel bir salgından endişe duymuyoruz” diyen Lewis, bununla birlikte virüsün semptomatik olmayan kişiler tarafından yayılıp yayılmadığına dair sınırlı bilgiye sahip olduklarının altını çizdi.

Lewis, "Aslında henüz asemptomatik bulaşma olup olmadığını bilmiyoruz. Bunun belirlenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

WHO, salgının "uluslararası endişe uyandıran potansiyel bir halk sağlığı acil durumu" (PHEIC) olarak değerlendirilmesi gerekip gerekmediği konusuna da henüz açıklık getirmedi. Covid-19 ve Ebola için yapılan bu beyan, hastalığı kontrol altına almak için araştırma ve finansman çalışmalarını hızlandırmaya yardımcı oluyor.

EN ÇOK VAKA İNGİLTERE’DE

Öte yandan WHO’nun sitesinde yayımlanan vaka tablosuna göre, en çok maymun çiçeği vakasının görüldüğü İngiltere'de 106, Portekiz'de 49, Kanada'da 26, İspanya'da 20, Hollanda'da 12 ve ABD'de 10 vaka bulunuyor.

Avusturya, Belçika, Fransa, Finlandiya, İsviçre, İsrail, İtalya ve Avustralya ve virüsün görüldüğü diğer ülkelerde ise vaka sayıları 10'un altında.

Afrika'da keşfedilen ve belirli aralıklarla kıtanın dışına çıkan maymun çiçeği virüsü, en son 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülmüş, ilerleyen günlerde Avrupa ülkelerine yayılmıştı. (Kaynak: Euronews)