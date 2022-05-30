AK Parti Sözcüsü: Kürtçe yasaklanacak diyorlar…

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

“Terör propagandası haline gelen konser görüntülerine izin verilemez. Yasaklanan bir sanatçımızdan bahsediliyor, Bakanlığımız açıkladı. Sanatçımız İstanbul'da sahne alacak, sevenleriyle buluşacak. Kürtçe yasaklanacak diyorlar, vatandaşlarımızın konuştuğu her dil bir kültürel miras olarak serbesttir.”

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine de değinen Çelik, “Burada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki tutumumuzun ne kadar doğru olduğunu ortaya çıkarmıştır. AB içindeki Yunanistan'ın şımarıklığına NATO içindeki diğer ülkelerin şımarıklığını ekleyemeyiz”

Çelik, “NATO Genel Sekreteri bütün ülkelerin dengesini gözetmek zorunda. Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alıyor ama CHP adına o makalede NATO Genel Sekreteri'nin hassasiyeti kadar bir hassasiyet görmüyoruz” diye konuştu.