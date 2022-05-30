Sağlık

Türkiye’de salgın: 4 can kaybı, 908 vaka

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 908 kişinin testi Covid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Coronavirüs Covid-19 Sağlık Bakanlığı Maske

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında güncel verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saate 908 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı bin 5 oldu. 

Günlük vaka sayısı dün 864, can kaybı ise 2 olmuştu.

TÜRKİYE’DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Bu arada Türkiye İçişleri Bakanlığı maske genelgesi yayımladı.

Bakanlığın sitesinde yer alan genelgede, “Bakanlığımız tarafından valiliklere maske genelgesi; Covid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek. Bakanlığımızca valiliklere gönderilen genelgede Covid-19 salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı” denildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Genelgede son günlerde Covid-19 vakalarının 1000’in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi.  Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına ise devam edilecek.”

Bakanlık, “Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak” değerlendirmesinde bulundu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv