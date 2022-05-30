Zelenskiy: Ukrayna'nın kazanması için AB üyeliğine yaklaştırılmamız önemli

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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna'yı ziyaret ederek, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Zelenskiy, Telegram hesabından, "Colonna'nın Ukrayna'yı ziyareti, devletimize desteğin bir başka göstergesidir. Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadelemizde ve Avrupa değerlerinin savunulmasında Fransa'nın liderliğine güveniyoruz. Ukrayna'nın kazanması için silah yardımı, yaptırımların güçlendirilmesi ve ülkemizin AB üyeliğine yaklaştırılması önemlidir" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna limanlarının blokajı sorunu, AB'nin Rusya'ya uygulamayı planladığı 6. yaptırım paketi ve Ukrayna'nın AB'ye üyelik süreci gibi konular konuşuldu.

Colonna, temasları kapsamında Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile de bir araya geldi.

Fransız bakan, Ukrayna temasları kapsamında bir süre Rus işgalinde bulunduktan sonra tekrar Ukrayna'nın kontrolüne geçen, Rusların sivillere yönelik katliam yaptığı öne sürülen Buça kentini de ziyaret etti.

UKRAYNA'DA FRANSIZ GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada Fransa basınının, Luhansk Valisi Sergey Gayday'ın açıklamalarına dayandırdığı habere göre, Severedonetsk yerleşim birimine yakın bölgede 10 sivilin tahliyesine giden ve içinde Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff'un da olduğu araç, Rus topçu birliklerinin saldırısına uğradı.

Fransız gazeteci Leclerc-Imhoff, boynuna şarapnel parçasının isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Leclerc-Imhoff'un, savaşın gerçekliğini göstermek için Ukrayna'da bulunduğunu, Rus bombardımanından kaçan sivillerin olduğu araçta vurulduğunu ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, yaptığı açıklamada, gazeteci Leclerc-Imhoff'un öldürülmesini kınadı.

Colonna, gazetecinin ölümünün "şoke edici" olduğunu belirterek, olayın aydınlatılması için en kısa sürede bir soruşturma açılması talebinde bulundu.

Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Fransız gazetecinin bulunduğu tahliye aracına ateş ettiğini ve araçtaki zırhın delinmesiyle gazetecinin boynundan vurulduğunu aktardı.