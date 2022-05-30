Spor

Lewandowski: Bayern Münih kariyerim bitti

Polonyalı golcü futbolcu Robert Lewandowski, Bayern Münih Kulübü'ndeki kariyerinin bittiğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Almanya Bayern Münih Robert Lewandowski

HABER MERKEZİ

Polonya Milli Takımı'nın, başkent Varşova'da Galler'i ağırlayacağı UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçı öncesi konuşan Lewandowski, "Bayern Münih'le olan hikayemin bittiği kesin. Son aylarda yaşananların ardından kulüple daha fazla işbirliği hayal edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'le sözleşmesi 2022-23 sezonu sonunda bitecek 33 yaşındaki forvet, "Transferin iki taraf için de en iyi seçenek olacağını düşünüyorum. Bayern'in sırf fırsatı olduğu için beni durdurmayacağına inanıyorum" diye konuştu.

2014'ten bu yana forma giydiği Alman kulübü Bayern Münih'te 375 maça çıkan ve 344 gol atan Lewandowski, 8 lig, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2020 ve 2021'de FIFA En İyi Erkek Futbolcu Ödülü'nü alan Lewandowski'nin, İspanyol kulübü Barcelona'ya gideceği iddia ediliyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv