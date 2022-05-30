Politika

Irak’ta ABD askeri üssüne roket saldırısı

Anbar vilayetinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne roket saldırısı yapıldı.
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Irak Anbar Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü roket saldırısı

HABER MERKEZİ

Irak’ın Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Hava üssüne roket saldırısı gerçekleştirildi.

K24’ün edindiği bilgiye göre, Anbar vilayetinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne roket saldırısı yapıldı.

Roketler askeri üssün yakınına düşerken, saldırı sonucu oluşan zarara ilişkin açıklama yapılmadı.

Roketlerin nereden atıldığına dair henüz bir bilgiye ulaşılmadı.

Irak’ın batısında bulunan Anbar’daki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’nde ABD’nin öncülüğünü yaptığı Uluslararası Koalisyon askerleri bulunuyor.

İran’a yakın Iraklı milis gruplar tarafından daha önce de söz konusu üsse roketli saldırılar gerçekleştirilmişti.

 

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