Beyaz Saray'dan Rojava mesajı: Gerilimi arttırabilecek adımlardan uzak durulmalı

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın arasındaki telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Açıklamaya göre iki isim, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu ve Ukrayna'nın tarım ürünlerinin küresel piyasalara nasıl ulaşabileceği konusunu değerlendirdi.

Sullivan, İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine ilişkin Türkiye'nin bu iki ülkeyle yürüttüğü doğrudan görüşmelerin devamını ABD olarak desteklediklerini vurguladı.

Suriye'de gerilimi artırabilecek adımlardan uzak durulmasının önemine değinen Sullivan ayrıca, Doğu Akdeniz'deki tüm anlaşmazlıkların çözümü noktasında diyalog ve diplomasi kanallarının kullanılması konusunda tarafları teşvik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Rojava'ya yönelik yeni bir operasyon hazırlığı içinde olduklarını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise olası bir operasyonu onaylamadıkları mesajını vermişti.