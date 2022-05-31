Politika

ABD: İran’a karşı Yunanistan’ın yanındayız

ABD, İran’ın Yunan bandıralı gemileri alıkoymasını kınayarak “NATO müttefikimiz ve ortağımız olan Yunanistan'ın yanındayız” açıklamasında bulundu.
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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price
ABD ABD yunanistan destek İran

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'nde Yunanistan bandıralı iki gemiyi 27 Mayıs’ta alıkoyduğunu açıkladı.

Gemilerin uluslararası sulardan İran karasularına götürüldüğü belirtilen açıklamada, “İran Devrim Muhafızları Donanmasının bu eylemleri uluslararası hukuka, bölgesel güvenlik ve istikrara aykırıdır” denildi.

BLINKEN VE DENDIAS GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Yunan mevkidaşı Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile konuyu telefonda görüştüğünü açıkladı.

Price, “Bakan Blinken 27 Mayıs'ta İran Devrim Muhafızları tarafından Yunan bandıralı iki geminin el konulmasını en güçlü şekilde kınadı. İran'ın gemileri taciz etmeye devam etmesi ve seyir hak ve özgürlüklerine müdahalesi, deniz güvenliği ve küresel ekonomi için bir tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Price ayrıca, İki bakanın İran'ın el konulan gemileri, yükleri ve mürettebatını derhal serbest bırakması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, “ABD, bu haksız el koyma karşısında önemli NATO müttefikimiz ve ortağımız olan Yunanistan'ın yanındadır” dedi.

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