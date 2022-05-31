Spor

Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi oyuncusu Benzema

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu, Real Madrid'den Karim Benzema seçildi.
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avrupa Şampiyonlar Ligi En iyi oyuncu Karim Benzema

HABER MERKEZİ

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde sezonun en iyileri, UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.

İspanya'nın Real Madrid takımıyla "Devler Ligi"nde çıktığı 12 maçta 15 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız forvet Benzema, sezonun en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.

Sezonun en iyi 11'inde Thiabult Courtois, Luka Modric, Karim Benzema, Vinicius Junior (Real Madrid), Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho (Liverpool), Antonio Rüdiger (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City) ve Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) yer aldı.

Çeyrek final ilk maçında deplasmanda Chelsea karşısında "hat-trick" yapan Benzema'nın Londra ekibine attığı ilk gol de sezonun golü seçildi.

En iyi genç oyuncu ödülünü ise Real Madrid'den Vinicius Junior elde etti.

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