Politika

Zelenskiy: Rusya Donbas’ta maksimum savaş gücüne ulaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde ‘maksimum savaş gücüne’ ulaştığını söyledi.
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HABER MERKEZİ

DPA’nın haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Donbas’taki durum son derece zor. Rus ordusu, Ukrayna güçlerine giderek daha fazla baskı uygulamak için belirli bölgelerde ezici güçler toplamaya çalışıyor. Donbas’ta Rus ordusunun maksimum savaş gücü toplanmış durumda” dedi.

Rus ordusunun bölgedeki ana hedefleri olarak Severodonetsk, Lısıçansk, Bahmut, Avdiyivka, Kurakhove ve Slovyansk şehirlerini işaret eden Zelenskiy, Kharkiv şehrinde ve ülkenin kuzeydoğusundaki Sumi bölgesinde de saldırılar olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya haftalardır askeri kaynaklarını Ukrayna’nın doğusuna yönlendiriyor ve Ukrayna kuvvetlerinin güçlü direnişine rağmen Rusya yavaş yavaş ilerleme kaydediyor.

Slovyansk ve Kramatorsk, Donbas’ın halen Kiev’in kontrolü altındaki en büyük bölgeleri ve Slovyansk ülkenin doğusundaki Ukrayna silahlı kuvvetlerinin üssü.

Rusya’nın iki şehri kontrol etmesinin savaşta önemli bir dönüm noktası olacağı belirtiliyor.

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