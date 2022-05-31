Politika

İsrail Başbakanı: İran gizli belgeleri çaldı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran’ın Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (IAEA) belge çaldığını ve bu belgeleri nükleer soruşturmalardan kaçınmak için kullandığını ileri sürdü.
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ortadoğu İsrail İran Naftali Bennett Nükleer anlaşma

HABER MERKEZİ

ABD merkezli medya kuruluşu Wall Street Journal, Çarşamba günü yayınladığı haberinde, İran’ın 20 yıl önce gizli IAEA belgelerine eriştiği ve bu belgelerdeki bilgileri kullanarak İran'ın geçmişteki nükleer silah çalışmalarını örtbas etmek için kullandığını belirtmişti

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün yaptığı videolu açıklamayla konuya değinerek bir dizi belge gösterdi. Bennett, bu belgelerin Farsça yazılmış olduğunu ve İran İstihbarat Bakanlığı tarafından "gizli" olarak damgalandığını ileri sürdü.

Söz konusu belgelerin İsrail tarafından birkaç yıl önce ele geçirildiğini ve bazı belgeler üzerinde üst düzey İranlı yetkililerinin el yazısı notlar olduğunu belirten Bennett, bu notların daha önceki Savunma Bakanı Fakhrizadeh’e ait olduğunu öne sürdü.

Bennett belge üzerindeki notta “Er ya da geç, IAEA bize soracak ve onlara göstermek için kapsamlı bir göstermelik hikâyeye ihtiyacımız olacak” yazdığını iddia etti.

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