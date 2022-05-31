Kerkük Mahkemesi’nden Rebwar Talabani’ye hapis cezası

ERBİL (K24)

Mahkeme, 340. Maddeye dayandırdığı kararında eski Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani’yi 6 yıl hapis cezasına çarptırdı ve Talabani’ye seyahat yasağı getirdi.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Danışmanı Rebwar Talabani, mahkemeden herhangi bir tebligat almadığını, kendisine ya da avukatına bilgilendirmede bulunulmadığını söyledi.

Kararın siyasi olduğunu vurgulayan Talabani, referanduma katılım süreci, Kürdistan bayrağının Kerkük’te resmi kurumlarda dalgalandırılması ve 16 Ekim işgali sonrası duruşunun, bu kararın alınmasında etkili olduğunu ifade etti.

Talabani, Kerkük İl Meclisi Başkanı olduğu dönemde, dönemin Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’le birlikte Kerkük’te de bağımsızlık referandumu sandıklarının kurulmasında aktif rol üstlenmişti. Ayrıca İl Meclisi, Kürdistan bayrağının resmi kurumlara asılması kararını çıkarmıştı.

16 Ekim sonrası Bağdat tarafından dayatmayla Kerkük’e vali atanmıştı.