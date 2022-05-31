Politika

Ukrayna'da iki Rus askerine savaş suçu işlemekten ceza

Ukrayna'da iki Rus askeri daha savaş suçu işlemekten ve adam öldürmekten hapis cezasına çarptırıldı.
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dünya Ukrayna Rusya Asker Hapis cezası

HABER MERKEZİ

Ukrayna'nın Poltova iline bağlı Kotolevskiy ilçe mahkemesi, Rus askerleri Aleksandr Bobikin ve Aleksandr İvanov'u, savaş suçu işlemekten ve adam öldürmekten 11 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanıkların suçlarının tamamen kanıtlandığı belirtilen mahkeme kararında, sanıkların işledikleri suçtan samimi pişman olmaları ve soruşturma sürecine yardım etmelerinin ceza verilirken dikkate alındığı kaydedildi.

26 Mayıs'ta başlayan mahkemede savcı, 2 Rus askere 12'şer yıl hapis cezasının verilmesini talep etmişti.

Sanıklar, 24 Şubat'ta Rusya'nın Belgorod bölgesinden çok namlulu roketatar sistemiyle Ukrayna’nın Kharkiv bölgesini bombalamış, daha sonra Rus ordusuyla girdikleri Kharkiv’de kendilerini püskürten Ukrayna ordusu tarafından esir alınmıştı.

Daha önce Ukrayna mahkemesince yargılanan ilk Rus askeri Vadim Şişimarin, savaş suçu işlemekten ve adam öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

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