Politika

İsveç Başbakanı: Ankara’daki görüşmeler beklenen düzeyde olmadı

İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson, NATO üyeliği konusunda Türkiye heyetiyle yaptıkları görüşmenin beklenen düzeyde olmadığını ifade etti.
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avrupa İsveç Magdalena Andersson Türkiye NATO üyeliği Ankara Görüşme

HABER MERKEZİ

İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan Andersson, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin Ankara'daki temaslarıyla ilgili "Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller" sözlerini değerlendirdi.

Andersson, "Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz. Bunun devam eden diyalog olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gidip-gitmeyeceğine yönelik soruya ise Andersson, "Süreçte ne doğruysa onu yapacağız" cevabını verdi.

 

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