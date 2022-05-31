Politika

CPJ: PKK taraftarları Kurdistan24 ekibine saldırdı

New York merkezli CPJ tarafından yapılan açıklamada, Kurdistan24 ekibine, PKK taraftarlarınca saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan CPJ PKK Süleymaniye Kurdistan24

ERBİL (K24)

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Süleymaniye’de haber çalışması yürüten Kurdistan24 ekibine PKK taraftarlarının saldırdığını açıkladı.

New York merkezli CPJ tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz 18 Mayıs’ta Süleymaniye’de PKK’ye yakın bir kişinin öldürülmesi haberini takip eden 3 kişilik Kurdistan24 ekibine, PKK taraftarlarınca saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, PKK’nin silahlı bir örgüt olup, ABD ve Türkiye’nin yanı sıra birçok ülke tarafından terör listesine alındığını kaydedilerek, PKK’nin Türkiye, Irak ve Suriye’de aktif olduğu belirtildi.

Söz konusu açıklamada, Süleymaniye’deki Adli Tıp Merkezi’nin önünde Zeki Çelebiyan’ın öldürülmesi olayını takip eden Kurdistan24 muhabiri Diyar Cemal, kameraman Karwan Yare ve şoför Soran Hakim’in saldırıya uğradığı ifade edildi.

17 Mayıs’ta Süleymaniye’nin Bextiyar mahallesinde motosikletli saldırganlar Zeki Çelebiyan’a ateş açarak katletmişti.

18 Mayıs’ta ise, olayı takip eden Kurdistan24 ekibi onlarca PKK taraftarının saldırısına maruz kalmıştı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv