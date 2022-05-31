CPJ: PKK taraftarları Kurdistan24 ekibine saldırdı

ERBİL (K24)

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Süleymaniye’de haber çalışması yürüten Kurdistan24 ekibine PKK taraftarlarının saldırdığını açıkladı.

New York merkezli CPJ tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz 18 Mayıs’ta Süleymaniye’de PKK’ye yakın bir kişinin öldürülmesi haberini takip eden 3 kişilik Kurdistan24 ekibine, PKK taraftarlarınca saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, PKK’nin silahlı bir örgüt olup, ABD ve Türkiye’nin yanı sıra birçok ülke tarafından terör listesine alındığını kaydedilerek, PKK’nin Türkiye, Irak ve Suriye’de aktif olduğu belirtildi.

Söz konusu açıklamada, Süleymaniye’deki Adli Tıp Merkezi’nin önünde Zeki Çelebiyan’ın öldürülmesi olayını takip eden Kurdistan24 muhabiri Diyar Cemal, kameraman Karwan Yare ve şoför Soran Hakim’in saldırıya uğradığı ifade edildi.

17 Mayıs’ta Süleymaniye’nin Bextiyar mahallesinde motosikletli saldırganlar Zeki Çelebiyan’a ateş açarak katletmişti.

18 Mayıs’ta ise, olayı takip eden Kurdistan24 ekibi onlarca PKK taraftarının saldırısına maruz kalmıştı.