Başbakan’dan dar gelirliler için 20 bin konutun en kısa sürede tamamlanması talimatı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, kiracı ve dar gelirlilere 20 bin konut inşa edilmesiyle ilgili özel toplantıya başkanlık etti.

İlgili bakanların katıldığı toplantıda Başbakan, en kısa sürede konutların iyi bir kaliteyle tamamlanması talimatını verdi.

Kürdistan Bölgesi vilayetleri ve bağımsız idarelerde inşa edilecek konutlar, özel sektörler işbirliği içerisinde yapılacak.

Başbakan’ın talimatıyla yapılacak konutlar, düşük fiyatlarla dar gelirli vatandaşlara satılacak.

Toplantıda ayrıca, geçtiğimiz yıllarda inşasına başlanan 9 bin konut da gündeme gelirken, Başbakan, söz konusu konutların en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.