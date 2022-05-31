Politika

Ukrayna'da Fransız gazetecinin öldürülmesi: Savaş suçu soruşturması başlatıldı

Ukrayna'nın doğusunda 32 yaşındaki Fransa kanalı BMF muhabiri Frederic Leclerc-Imhoff'un öldürülmesiyle ilgili savaş suçu soruşturması başlatıldı.
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Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff
Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff
dünya Fransa Ukrayna Syevyerodonetsk Soruşturma Savaş suçu Frederic Leclerc-Imhoff

HABER MERKEZİ

France 24 kanalının haberine göre, Fransa'da terörle mücadele savcılığı Ukrayna'nın doğusundaki Syevyerodonetsk kentinde görev yapan savaş muhabiri Frederic Leclerc-Imhoff'un şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma açtı.

Soruşturma gerekçesi, "uluslararası hukuk koruması altında görev yapan bir kişinin kasten hedef alınması" gösterildi. Leclerc-Imhoff'un olay esnasında yanında olan diğer gazetecinin yaralanmasıyla ilgili de soruşturma yürütüldüğü belirtildi. 

Dün konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Frederic Leclerc-Imhoff, savaşın gerçeklerini göstermek üzere Ukrayna’daydı. Rus bombalarından kaçmak zorunda kalan sivillerle dolu bir otobüste ölümcül bir biçimde yaralandı. Çatışma bölgelerinde haber yapmak gibi zorlu bir görevi üstlenenlere Fransa’nın koşulsuz desteğini yinelemek isterim” demişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ise konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir sivil konvoyu ve bir gazeteciyi hedef almak çifte suçtur. Fransa mümkün olan en kısa sürede soruşturma açılmasını ve bu dramın gerçekleştiği koşulların açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.”

Öte yandan Ukrayna'da Fransa vatandaşlarına yönelik işlenen suçlarla ilgili 5 ayrı soruşturma daha yürütüldüğü kaydedildi.

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