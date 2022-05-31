Politika

Peşmerge Bakanlığı: Medya savaşı, savaşının plan ve taktiğini değiştirecek

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, medya savaşının, savaşının plan ve taktiğini değiştireceği belirtildi.
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kürdistan Peşmerge Bakanlığı Stavros Kyrimis

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, sahada yürütülen savaşla birlikte düşmanlara karşı medyada da mücadele edilmesi gerektiğini açıkladı.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Erbil Başkonsolosu olarak göreve başlayan Stavros Kyrimis ve Peşmerge Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla “Teyakkuz Potansiyelinin Yenileme Sürecinde Peşmerge” başlıklı bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Uluslararası bir dizi akademisyenin de katıldığı toplantıda, medya savaşı stratejisinin yanı sıra sosyal medyanın bu süreçte kullanılmasının önemine vurgu yapılırken, medya alanında verilecek profesyonel mücadelenin çıkarlara hizmet edeceği bildirildi.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, medya ve askeri konuların yanı sıra olaylara karşı nasıl tepki verileceği ele alındı.

 

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