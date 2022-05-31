ABD Genelkurmay Başkanı: Kararı Kiev verecek

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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Fox News'ün sorularını yanıtladı.

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın olası sonucuyla ilgili bir soruya yanıt veren Milley, “Donbas'ta Ukrayna ile Rusya orduları arasında çok önemli operasyonel bir mücadele var. Gelecek haftalarda bunun nasıl şekilleneceği, muhtemelen daha sonra olacakların sonucunu büyük oranda şekillendirecek” dedi.

“Çatışmanın angaryaya dönüşüp uzayıp gidilebileceği, bir çıkmaza saplanıp kalabileceği, iki taraftan birinin kesin zafer kazanabileceği, barış müzakereleriyle sonuçlanabileceği” ihtimallerini sıralayan Milley, sözlerinin devamında, 'müzakere edilen sonucun mantıklı tercih olduğunu, ama her iki tarafın bu çıkarımı kendi başına yapması gerektiğini' söyledi.

“BU UKRAYNA İLE RUSYA ARASINDA BİR SAVAŞ”

“Her zaman tırmanma olasılığı var. Ve tırmanmayı yakından yönetmeliyiz. Bu şeyin halihazırda olduğundan çok daha korkunç bir şeye dönüşmesini engellemeliyiz" değerlendirmesinde bulunan ABD Genelkurmay Başkanı, 'Moskova ile ihtilaflarını en nihayetinde nasıl çözeceğine karar vermenin Kiev'e kalmış iş olduğu' yönünde daha önceki açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Bu Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş. Bunun muharebe alanında nasıl biteceğini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin belirleyecek."