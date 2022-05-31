Politika

ABD Genelkurmay Başkanı: Kararı Kiev verecek

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Moskova ile ihtilaflarını en nihayetinde nasıl çözeceğine karar vermenin Kiev'e kalmış iş olduğunu ifade etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Mark Milley Ukrayna Kiev Rusya Savaş

HABER MERKEZİ

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Fox News'ün sorularını yanıtladı.

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın olası sonucuyla ilgili bir soruya yanıt veren Milley, “Donbas'ta Ukrayna ile Rusya orduları arasında çok önemli operasyonel bir mücadele var. Gelecek haftalarda bunun nasıl şekilleneceği, muhtemelen daha sonra olacakların sonucunu büyük oranda şekillendirecek” dedi.

Çatışmanın angaryaya dönüşüp uzayıp gidilebileceği, bir çıkmaza saplanıp kalabileceği, iki taraftan birinin kesin zafer kazanabileceği, barış müzakereleriyle sonuçlanabileceği” ihtimallerini sıralayan Milley, sözlerinin devamında, 'müzakere edilen sonucun mantıklı tercih olduğunu, ama her iki tarafın bu çıkarımı kendi başına yapması gerektiğini' söyledi.

“BU UKRAYNA İLE RUSYA ARASINDA BİR SAVAŞ”

“Her zaman tırmanma olasılığı var. Ve tırmanmayı yakından yönetmeliyiz. Bu şeyin halihazırda olduğundan çok daha korkunç bir şeye dönüşmesini engellemeliyiz" değerlendirmesinde bulunan ABD Genelkurmay Başkanı, 'Moskova ile ihtilaflarını en nihayetinde nasıl çözeceğine karar vermenin Kiev'e kalmış iş olduğu' yönünde daha önceki açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Bu Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş. Bunun muharebe alanında nasıl biteceğini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin belirleyecek."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv