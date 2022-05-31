Rebwar Talabani: Bağdat sorunları çözmeye niyetli değil

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin 140’ıncı Madde İşleri Danışmanı Rebwar Talabani, Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Irak’ın durumunu sağlıksız olduğunu kaydederek, Erbil ile Bağdat Arasındaki sorunlar çözülmedikçe sorunların devam edeceğini belirtti.

K24’ün canlı yayın konuğu olan Eski Kerkük İl Meclisi Başkanı ve 140’ıncı Madde İşlerinden Srumlu Başbakan Danışmanı Rebwar Talabani, Bağdat’ın sorunları çözmeye niyetli olmadığını belirtti.

Talabani, “Buradan Irak Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan’a bir mesaj iletmek istiyorum. ‘Asla yargı işlerine karışmayın’ demişti. Ancak Kerkük Mahkemesi, kanuni değil de siyasi baskı altında karar veriyor” dedi.

“Kamu haklarından bahsediliyorsa, niçin Kerkük Başsavcısı Sergeran, Dakuk ve diğer bölgelerde yaşananlara sessiz kalıyor? Orduyla birlikte halkın üzerine gidiyorlar” diyen Talabani, Kerkük’teki Kürtlerin mülkiyet sorunlarının niye çözülmediğini sordu.

Talabani, “Saddam Hüseyin’in 35 yıl boyunca Kerkük’te Araplaştırma ve 200 bin Kürt vatandaşı katlederek Kerkük’te yaptıklarının ardından, 16 Ekim’den sonra 200 bin kişi farklı yerlerden Kerkük’e yerleştirildi” ifadelerini kullandı.

Eski Kerkük İl Meclisi Başkanı, “Kerkük’ün petrolü tankerlerle talan edilirken, Kerkük yargısı niye ses vermiyor” diye sordu.

KERKÜK MAHKEMESİ’NDEN TALABANİ’YE HAPİS CEZASI

Bugün Kerkük Mahkemesi, eski Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani’ye hapis cezası verdi.

Mahkeme, 340. Maddeye dayandırdığı kararında eski Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani’yi 6 yıl hapis cezasına çarptırdı ve Talabani’ye seyahat yasağı getirdi.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Danışmanı Rebwar Talabani, mahkemeden herhangi bir tebligat almadığını, kendisine ya da avukatına bilgilendirmede bulunulmadığını söyledi.

Kararın siyasi olduğunu vurgulayan Talabani, referanduma katılım süreci, Kürdistan bayrağının Kerkük’te resmi kurumlarda dalgalandırılması ve 16 Ekim işgali sonrası duruşunun, bu kararın alınmasında etkili olduğunu ifade etti.

Talabani, Kerkük İl Meclisi Başkanı olduğu dönemde, dönemin Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’le birlikte Kerkük’te de bağımsızlık referandumu sandıklarının kurulmasında aktif rol üstlenmişti. Ayrıca İl Meclisi, Kürdistan bayrağının resmi kurumlara asılması kararını çıkarmıştı.