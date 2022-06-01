Biden: Ukrayna’ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdim

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ABD Başkanı Joe Biden, New York Times gazetesi için "Amerika'nın Ukrayna'da Yapacakları ve Yapmayacakları" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Rusya-Ukrayna savaşının 4. ayına girdiğine işaret eden Biden, "Ukrayna halkı, fedakarlıkları, metanetleri ve cephedeki başarılarıyla Rusya'yı şaşırttı ve tüm dünyaya ilham oldu" ifadesini kullandı.

Biden, diğer ülkelerin Ukrayna'ya hem askeri, hem insani hem de mali destekte bulunduğuna dikkati çekerek, ABD'nin bu savaş konusundaki tutumunu anlattı.

"ABD'nin amacı net: Kendini gelecekteki tehditlere karşı savunabilecek, demokratik, bağımsız, egemen ve müreffeh bir Ukrayna istiyoruz" ifadesini kullanan Biden,Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de dediği gibi bu savaşın sonunda demokrasinin kazanacağını belirtti.

FÜZE SİSTEMLERİ KARARI

Biden, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği silahlar ile bu ülkenin elini müzakere masasında güçlendirmeyi amaçladığına dikkati çekerek, "Bu nedenle de Ukrayna'ya cephedeki hedefleri daha doğru bir şekilde vurmalarını sağlayacak gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat vermeye karar verdim" değerlendirmesinde bulundı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması konusunda da diğer ülkeler ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya Javelin tanksavar füzeler, Stinger uçaksavar füzeler, radar sistemleri, İHA'lar ve Mi-17 helikopterler gibi gelişmiş silahları göndermeye devam edeceğini kaydetti.

Biden, ABD halkının Ukrayna halkının yanında durmaya devam edeceğini belirterek, Putin'in bu derece bir birlik beklemediğini ve yanıldığını kaydetti.

Bu arada Biden'ın gün içinde Ukrayna'ya 700 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketini açıklayacağı, söz konusu paketin içinde HIMARS roket sistemlerinin yer alacağı kaydedildi.