Politika

Antep’te göçmen kadına tekme atan saldırgan tutuklandı

Antep’te 70 yaşındaki Suriyeli zihinsel engelli kadını tekmeleyen Şakir Ç., çıkarıldığı mahkemece “Kasten yaralama” suçundan tutuklandı.
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kürdistan Antep Suriye göçmen saldırı Tutuklama

HABER MERKEZİ

Antep’te bankta oturan Suriyeli 70 yaşındaki Leyla Muhammed’e tekme attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Şakir Ç. (39), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlı, “Kasten Yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet ifadesinde tekme attığı için pişman olduğunu belirten zanlı, “Düztepe Mahallesi'nde toplanan kalabalık grup kadının çocuk kaçırdığını söyledi. Bunu duyunca kendimi kaybettim. Bu nedenle tekme attım” dedi.

Yaşlı kadını tedavi gördüğü hastanede eşiyle birlikte ziyaret eden Vali Davut  Gül ise yaptığı paylaşımda, “Leyla teyzemizi darp eden kişi tutuklandı. Hastaneye yatırılarak kontrolleri ve tedavisi başlatıldı. Eşim ve mesai arkadaşlarımızla birlikte teyzemizi ziyaret ederek Aziz milletimizin geçmiş olsun dileklerini ilettik. Zalimin karşısında mazlumun yanındayız” ifadelerini kullandı.

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