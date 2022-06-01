Politika

Finlandiya Türkiye’ye silah ambargosunu kaldıracak mı?

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, Finlandiya’dan Türkiye’ye silah ambargosuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Finlandiya Türkiye silah ambargosu açıklama

HABER MERKEZİ

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı onrasında Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvurusuna yönelik Türkiye’den gelen itirazlar tartışma yaratırken Finlandiya'dan Türkiye’ye yönelik silah ambargosuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkeyi” terör örgütleri destek vermekle” suçlayarak Türkiye’ye yönelik yaptırımları eleştirmişti. İsveç ve Finlandiya, 2019'da Rojava’ya yönelik operasyonun ardından Türkiye’ye silah satışı yasağı getirmişti.

“SAVAŞ BÖLGELERİNE SİLAH GÖNDERMİYORUZ”

Euractiv.com sitesinin aktardığı habere göre, Finlandiya televizyonunda dün sabah yayınlanan bir programa katılan Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, ülkesinin Türkiye'ye silah satışı ambargosunu kaldırıp kaldırmayacağı konusunda net bir açıklama yapmayı reddetti.

Öte yandan Finlandiyalı bakan, ülkesinin savaş bölgesine silah ihracatı yapmama ilkesine bağlı kalacağını söyleyerek Türkiye'ye ambargonun kaldırılmayacağının sinyalini verdi.

Kaikkonen, İsveç'in Türkiye'ye ambargoyu kaldıracağı yönündeki haberlere de şüpheyle yaklaştığını söyledi.

İsveç gazetesi Expressen'e konuşan İsveç Silah İhracatı Kontrol Ajansı Başkanı Karl Evertsson, “Bugünkü koşullarda Türkiye’ye silah satabiliriz” demişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv