Politika

Zelenskiy: Rusya delilik yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus birliklerinin Severodonetsk'teki nitrik asit tankına saldırısını “delilik” olarak niteledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Volodimir Zelenskiy Rusya Severodonetsk kimyasal tesis saldırı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birliklerinin önemli bir doğu kentinin ele geçirilmesini tamamlamak için bir kimyasal tesise saldırmasından sonra Moskova'nın "delilik" yaptığını söyledi.

Rus kuvvetleri Severodonetsk'teki nitrik asit tankına saldırdı ve yerel vali insanları içeride kalmaları konusunda uyardı.

Zelensky, yaptığı konuşmada, "Severodonetsk'te büyük ölçekli kimyasal üretimin varlığı göz önüne alındığında, Rus ordusunun kör hava bombalaması da dahil olmak üzere orada yaptığı saldırılar sadece delilik" dedi.

ÇATIŞMALAR SEVERODONETSK’TE YOĞUNLAŞTI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 98 gündür devam ediyor.

Çatışmalar, Luhansk'ın 90 kilometre kadar kuzeyindeki Severodonetsk'te yoğunlaşmış durumda.

İngiliz askeri istihbaratı, Rus kuvvetlerinin, sokak çatışmalarının ve topçu ateşinin devam ettiği Severodonetsk'te kent merkezine yaklaştığını açıkladı

Rusya, Donbas'ın yanı sıra Ukrayna genelinde alt yapıya yönelik uzun menzilli füze saldırılarını sürdürüyor. Luhansk'ta da Rus askerlerinin ilerleyişi nokta ateşiyle devam ediyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv