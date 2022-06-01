Zelenskiy: Rusya delilik yaptı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birliklerinin önemli bir doğu kentinin ele geçirilmesini tamamlamak için bir kimyasal tesise saldırmasından sonra Moskova'nın "delilik" yaptığını söyledi.

Rus kuvvetleri Severodonetsk'teki nitrik asit tankına saldırdı ve yerel vali insanları içeride kalmaları konusunda uyardı.

Zelensky, yaptığı konuşmada, "Severodonetsk'te büyük ölçekli kimyasal üretimin varlığı göz önüne alındığında, Rus ordusunun kör hava bombalaması da dahil olmak üzere orada yaptığı saldırılar sadece delilik" dedi.

ÇATIŞMALAR SEVERODONETSK’TE YOĞUNLAŞTI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 98 gündür devam ediyor.

Çatışmalar, Luhansk'ın 90 kilometre kadar kuzeyindeki Severodonetsk'te yoğunlaşmış durumda.

İngiliz askeri istihbaratı, Rus kuvvetlerinin, sokak çatışmalarının ve topçu ateşinin devam ettiği Severodonetsk'te kent merkezine yaklaştığını açıkladı

Rusya, Donbas'ın yanı sıra Ukrayna genelinde alt yapıya yönelik uzun menzilli füze saldırılarını sürdürüyor. Luhansk'ta da Rus askerlerinin ilerleyişi nokta ateşiyle devam ediyor.