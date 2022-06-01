Mardin Ovası'nda 1,5 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor

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Mardin'de üreticiler tarlalarından bu yıl yüksek buğday verimi bekliyor. Mardin'de geçen yıl 1 milyon 200 bin ton buğday hasadı yapılırken, bu yıl 1,5 milyon ton rekolte bekleniyor.

Kızıltepe ilçesindeki Hububat Ticaret Merkezi'nde müzayede alanları, depolar, silolar ve tarlalarda biçerdöverler hazır hale getirildi. Sulu tarım arazilerinde bir hafta içinde hasat başlayacak.

Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, Kızıltepe, Artuklu, Derik ve Nusaybin ilçelerini kapsayan Mardin Ovası'nda 3 milyon dekar verimli ekili arazilerinin bulunduğunu kaydetti.

Bunun yüzde 70'nin sulanabilir tarım arazisi olduğunu, çiftçilerin kendi imkanlarıyla açtığı artezyen kuyularında sulama yapıldığını anlatan Öter, şunları söyledi:

"Geçen sene sadece sulu alanda hasat yapıldı. Bu sene çok büyük umutlarımız var. Mart ayına kadar güzel yağmur yağdı. Kuru alan için can suyu diye tabir edilen nisan yağmurları yağmadı ama sulu alanlar iyidir. Geçen seneden dahi iyi bir verim bekliyoruz. İnşallah bir olumsuzluk olmazsa güzel bir mahsul bekliyoruz. Geçen sene Mardin Ovası'nda 1 milyon 200 bin ton civarıydı, bu sene 1,5 milyon ton buğday bekliyoruz. Türkiye'nin yıllık buğday üretiminin yaklaşık yüzde 10'u ilimizde üretiliyor."

Hasadın çok yoğun ve bereketli geçeceğini dile getiren Öter, şöyle devam etti:

"Ortadoğu'nun en büyük hububat merkezimizde günde yaklaşık 3 bin kişi istihdam ediliyor. 247 depomuz var. Her bir depoda yaklaşık 750 ton hububat boşaltabiliyoruz. Ayrıca çevremizde üyelerimizin çelik siloları var. Merkezimiz alanında 300 bin tona yakın ürün satılıp alınıp muhafaza edilebiliyor. Şu anda hazırlığımız var. Depolarımız boşalmış. Yeni mahsule hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki hafta burası cıvıl cıvıl olacak büyük bir hareketlenme olacak. Adım atacak yer bulamayacağız. Biçerdöver tarlada hasat biçecek, kamyonlar peşi sıra gelip burada ürün boşaltacak. Bir taraftan yüklenip batı illerine ve Mardin OSB'ye gidecek. Buranın buğdayı bu kadar kaliteli ki ülkemizin her tarafına gidiyor. "

Hububat Merkezinde esnaf Salih Demir, susuz alanlardaki buğdayın hasadının yapıldığını, yakın bir zamanda sulu tarımdaki alanların hasadının yapılacağını belirterek, "Verimli topraklarda en kaliteli buğday burada yetişiyor. İnşallah bu sene güzel bir verim bekliyoruz" dedi.

Kızıltepe ilçesinde çiftçi Remzi Tekin de "Hazırlıklarımız bitti. Bu sene güzel geçmesini bekliyoruz. İnşallah bereketli olur" diye konuştu.

Artuklu ilçesinde çiftçilik yapan Tacidin Deniz de bu sene sulu tarımda dönüm başına yaklaşık 800 kilogram buğday beklediklerini kaydetti. (Kaynak: AA)