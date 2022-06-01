Erdoğan’dan Rojava’ya operasyon açıklaması: Yeni bir safhaya geçiyoruz

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Rojava’ya yönelik olası operasyonla ilgili konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç’i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye’nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz.”

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusuna da değinen Erdoğan “Biz her iki ülkenin de NATO üyeliğine, terör örgütü PKK’ya ve uzantısı kuruluşlara verdikleri destek sebebiyle karşı olduğumuzu hemen ve açıkça ilan ettik” dedi.

“NATO, bir güvenlik kuruluşudur. NATO, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir” diyen Erdoğan şunları kaydetti:

“Dolayısıyla bu terör örgütlerine bu ülkelerin, İsveç, Finlandiya, Almanya, Fransa, Hollanda, polisleriyle beraber bunları koruma altına alıyorlar ve terör örgütü başının da posterleriyle birlikte bunlar bu yürüyüşleri yapıyorlar. Almanya’da bu böyle, Hollanda’da böyle, İsveç’te böyle, hatta kendi parlamentolarında bunların başlarını konuşturuyorlar. Daha ileri gidiyorlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde çadırlar kurmak suretiyle buralarda para topluyorlar. Bütün bunlar göz önünde iken biz bunlara nasıl gelin, girin diyebiliriz.”