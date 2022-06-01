Gareth Bale’den Real Madrid'e veda: Bir onurdu

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Gareth Bale, İspanyol devi Real Madrid’de geçirdiği sürede önemli ve unutulmaz gollere imza atarken aynı zamanda kulüpteki son dönemi istediği gibi geçmedi.

Dokuz yılın ardından Bale için kulübe veda vakti geldi ve 32 yaşındaki oyuncu, Real Madrid kariyerinde emeği geçen herkese saygılarını sundu.

Kişisel Instagram hesabından kulübe veda eden Gareth Bale şunları söyledi:

“Bu mesajı geçmişteki ve şu anki tüm takım arkadaşlarıma, menajerlerime, ekibe ve beni destekleyen taraftarlara teşekkür etmek için yazıyorum.

Buraya 9 yıl önce Real Madrid'de oynama hayalini gerçekleştirmek isteyen genç bir adam olarak geldim. El değmemiş beyaz formayı giymek, armayı göğsümde taşımak, Santiago Bernabeu'da oynamak, şampiyonluklar kazanmak, bu kadar ünlü olan bir şeyin parçası olmak ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak...

Artık geriye baktığımda dürüstçe söyleyebilirim ki hayalim gerçek oldu, hem de çok daha fazlası.

Bu kulübün tarihinin bir parçası olmak ve Real Madrid oyuncusu olarak istediklerimizi başarmak inanılmaz bir deneyimdi, asla unutmayacağım.

Ayrıca Başkan Florentino Perez'e, Jose Angel Sanchez'e ve yönetim kuruluna bana bu kulüpte oynama fırsatını verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Birlikte bu kulübün ve futbolun tarihinde sonsuza kadar yaşayacak anılar yaratmayı başardık. Bu bir onurdu. Teşekkürler...”