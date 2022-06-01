Finlandiya’dan Türkiye açıklaması: Ödevimizi yapacağız

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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavistö, NATO üyelik başvurularına Türkiye’den gelen itiraz hakkında açıklamalarda bulundu.

Reuters’ın aktardığına göre Helsinki’de konuşan Haavistö “İsveç’le birlikte ödevimizi yapacak ve Türkiye’nin sorularına hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

İSVEÇ BAŞBAKANI’NIN AÇIKLAMASI

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise Stockholm’de düzenlenen konferansa katılmak için gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andersson, Türkiye ile İsveç arasındaki NATO müzakerelerine değindi.

Andersson, "Türkiye ile görüştük, yakın gelecekte de yapıcı toplantı ve müzakerelerinin devam etmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Bu konuda Finlandiya ile beraber hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ankara’daki görüşmeyle ilgili dün açıklama yapan Andersson, “Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller” değerlendirmesinde bulunmuştu.

İki ülkenin NATO üyelik başvurusu hakkında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke hayır derse alamazlar. İsveç tam bir terör odağıdır, terör yuvasıdır. Kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz ve NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi söyledik ve yolumuza böyle devam edeceğiz" demişti.

Erdoğan, "PKK'ya YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar, yürüyüşse yürüyüş, paçavralarını köprü üstlerine, her yere asacaklar. Bunlar, ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip, bunlara ciddi manada parasal destekler de verip, bunlara silah desteği veren bu ülkeler. Kendilerine de söyledik" ifadelerini kullanmıştı.