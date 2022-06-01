Benzin ve motorine yeni zam

HABER MERKEZİ

Türkiye’de Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.49 lira, benzin grubuna da 1.22 lira fiyat artışı meydana geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişim de devam ediyor.

02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.49 TL, benzin grubunda 1.22 TL fiyat artışı meydana geldi.

Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.