Irak ilk savaş İHA’sını üretti

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Irak Askeri Sanayi Konseyi Başkanı Muhammed Sahib Deraci, Es-Sakar isimli ilk insansız hava aracını (İHA) ürettiklerini bildirdi.

Askeri Sanayi Konseyi Başkanı Muhammed Sahib Deraci yaptığı açıklamada, ülkesinin ilk savaş İHA’sını ürettiğini kaydederek, İHA’nın 4 km yükselebildiğini ve 30 km’lik mesafeyi hedefleyebildiğini belirtti.

Deraci, Irak’ın savaş kapasitesinin geliştiğini vurgulayarak, özellikle de roket, havan topu, silah ve tabanca da bu gelişimin görüldüğünü ifade etti.

Ülkesinin savunma sanayii alanında dışa bağımlılığı azaltmaya çalıştığını bildiren Deraci, savunma sanayiindeki gelişimin, Irak’ın güvenliği ve ekonomisini olumlu olarak etkileyeceğini belirtti.

Geçtiğimiz nisan ayında Irak Askeri Sanayi Konseyi Başkanı Muhammed Sahib Deraci, Irak’ın 2 çeşit insansız hava aracı (İHA) üretimine başladığını açıklamıştı.

Irak resmî televizyonuna konuşan Irak Askeri Sanayi Konseyi Başkanı Muhammed Sahib Dereci, 2 farklı türde keşif İHA’larının üretimine başladıklarını bildirmişti.

Dereci, keşif İHA’larının Suriye-Irak sınırının yanı sıra enerji ve petrol boru hatlarını gözetleyeceklermiş ifade etmişti.

Iraklı yetkili, İHA’ların özel sektör işbirliğiyle üretileceğini kaydederek, Askeri Sanayi bütçesinin sıfır olduğunu dile getirmişti.