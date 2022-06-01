Politika

Blinken’den Türkiye’ye operasyon tepkisi: Bölgeyi istikrarsızlaştırır

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'nin Rojava’ya yönelik düzenleyeceği olası yeni bir operasyonun bölgeyi istikrarsızlaştıracağını söyledi.
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kürdistan Antony Blinken Suriye Türkiye operasyon Rojava Jens Stoltenberg

HABER MERKEZİ

Washington’da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Blinken yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği yeni bir operasyon bölgeyi istikrarsızlaştırır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, ülkesinin söz konusu operasyona karşı olduğunu bildirdi.

Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye’nin Rojava'ya başlatacağı olası yeni operasyonun bölgede istikrarsızlığa neden olacağını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Menbiç'i teröristlerden temizliyoruz" demişti.

 

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