Almanya Başbakanı’ndan Türkiye’ye uyarı: Kabul edilemez

HABER MERKEZİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile görüşmesinin ardından bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'yi Yunanistan ile yaşanan anlaşmazlıkta itidalli olmaya çağırarak Avrupa Birliği (AB) üyelerinin egemenliğinin tartışmaya açılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Scholz adına Berlin'de açıklama yapan hükümet sözcüsü, Ukrayna savaşına gönderme yaparak "Başbakan, özellikle de mevcut durum ışığında tüm NATO müttefiklerinin dayanışma halinde olması ve karşılıklı provokasyonlardan kaçınması gerektiği görüşündedir" dedi.

EGE'DEKİ F-16 UÇUŞLARINA ELEŞTİRİ

Sözcü, Yunanistan'ın Türk F-16'larının Ege'de yerleşimin bulunduğu Yunan adaları üzerinde uçuş yaptığı iddialarına atfen "Yunan hava sahasına girilmesi ve Yunan adaları üzerinde uçuşlar gerçekleştirilmesi doğru bir şey değil. Yapıcı bir yaklaşım olmamakla birlikte İttifak ruhuyla da bağdaşmıyor" diye konuştu.

Almanya'nın, Türkiye ile Yunanistan arasında açıkta kalan konuların karşılıklı diyalog ve devletler hukuku temelinde çözüme kavuşturulması için çaba gösterdiğini belirten sözcü, "AB'ye üye devletlerin egemenliğinin sorgulanması ise bizim için kabul edilebilecek bir şey değildir" dedi.

ANKARA’DAN TEPKİ

Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, "Almanya’nın Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Yenilenecek…