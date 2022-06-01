Iraklı Şii lider: Başkan Barzani büyük bir siyasi sembol

ERBİL (K24)

Iraklı Şii lider Haydar el-Lami, Başkan Barzani’nin çok büyük bir siyasi sembol olduğunu kaydederek, Başkan Mesud Barzani’nin Irak’ın büyük bir değeri olduğunu ve uluslararası arenada etkin bir siyasetçi olduğunu belirtti.

K24’ün canlı yayın konuğu olan Irak Parlamentosu’ndaki Kanun Devleti Koalisyonu liderlerinden Haydar el-Lami, Başkan Mesud Barzani’nin Kürt milletinin ruhu olan babasının temsilcisi olduğunu vurgulayarak, Irak’taki siyasi sorunların çözümü için Başkan Barzani tarafından başlatılacak her girişimi memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki toplantıdan memnuniyet duyduklarını kaydeden Lami, bunun sorunların çözümü için bir adım olduğunu ifade etti.

Geçmişteki yanlışları düzeltmeye çalıştıklarını kaydeden, bunun karşılıklı ithamlarla çözülemeyeceğini ve diyalog masasında sorunların çözüleceğini bildirdi.

Sünniler ve Şiilerin kendi içlerinde sorunlarının olduğunu söyleyen Lami, sorunların şimdi çözülmemesi durumunda Irak’taki siyasi sürecin daha da zayıflayacağını ve siyasi tarafların birbirine yakınlaşması gerektiğini belirtti.

Sorunların çözümü için anayasanın temel alınması gerektiğini kaydeden Lami, Başkan Barzani tarafından Iraklı tarafları yakınlaştırmak için bir adımın atılması durumunda buna destek vereceklerini söyledi.

Lami, “Ben şahsen Başkan Barzani’yi Irak’ın büyük bir değeri olarak biliyorum. Aynı zamanda dünyada Kürt milletinin ruhu olan babasının temsilciliğini yapıyor” dedi.

Başkan Barzani’nin çok büyük bir siyasi sembol olduğunu vurgulayan Lami, Başkan Barzani’nin kendine özgü bir tarihi ve yolu olduğunu kaydederek, “Kendisi sadece Irak’ta değil, komşu ülkelerde ve bölgede de etkin bir şahsiyet” ifadelerini kullandı.

Lami, “Başkan Barzani gibi büyük bir şahsiyetten siyasi krizin sonlanması için bir girişim bekliyoruz” diyerek, yeni Irak hükümetinin kurulması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.