Politika

NATO Genel Sekreteri: PKK’nin yaptığı terör eylemi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin NATO’nun önemli bir müttefiki olduğunu kaydederek, Türkiye’nin endişelerini ciddiye aldıklarını belirtti.
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Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg
dünya Jens Stoltenberg NATO Türkiye PKK

HABER MERKEZİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, PKK’nin yaptığının terör eylemi olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'daki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin NATO’nun önemli bir müttefiki olduğunu kaydederek, Türkiye’nin endişelerini ciddiye aldıklarını belirtti.

Tüm NATO üyelerinin birlikte oturmaya ve söz konusu endişelere cevap vermeye hazır olduklarını söyleyen Stoltenberg, “PKK’nin Türkiye’ye yönelik eylemleri, terör eylemleridir. Bu saldırıları kesinlikle ciddiye alıyoruz” dedi.

NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin coğrafik olarak Irak ve Suriye’nin yanı sıra Karadeniz üzerinden Rusya’nın komşusu olduğunu ve en en çok terör tehdidine maruz kalan NATO üyesi ülke olduğunu dile getirdi.

"önümüzdeki günlerde" Brüksel'de İsveç, Finlandiya ve Türkiye'den üst düzey yetkilileri bir araya getirecek bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

Toplantıda Türkiye'nin dile getirdiği endişelerin görüşüleceğini belirten Stoltenberg, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç ve Finlandiya liderleriyle yakın temas halindeyim" dedi.

 

 

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