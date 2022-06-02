‘Güney Kore, Kuzey Kore'yi düşman ilan etti’

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Yonhap Haber Ajansı'na göre, Güney Kore’nin “askeri ruh eğitimi” materyallerinde, “Kuzey Kore'nin provokasyonları, karşı karşıya olduğumuz güvenlik tehditleridir ve bu tür güvenlik tehditleri devam ettiği sürece, Kuzey'in ordusu ve rejimi düşmanımızdır” ifadeleri yer aldı.

Geçen hafta, mayıs ayı başlarında göreve başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, CNN ile yaptığı röportajda Kuzey Kore'yi yatıştırma çağının sona erdiğini söyledi.

Yoon'un bu yorumu önceki lider Moon Jae-in yönetiminden bir kaymayı yansıtıyor ve Koreler arası daha yakın ilişkilere ittiği için bu tür ifadelerden kaçınıyor.

Eğitim materyallerindeki bu değişiklik, Kuzey Kore'nin bu yıl en az 16 füze denemesi başlatmasının ardından gerçekleşti.

ABD askeri ve istihbarat teşkilatlarına göre, Pyongyang yaklaşık beş yıl içinde ilk yeraltı nükleer testine hazırlanıyor olabilir.