Spor

‘Büyük Final’e Messi damgası: Kupa Arjantin’in

Avrupa ve Güney Amerika şampiyonlarını karşı karşıya getiren Finalissima (Büyük Final) maçında Arjantin İtalya'yı Messi'nin asistleriyle İtalya'yı 3-0 mağlup etti.
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Arjantin'in kupa sevinci (Foto: AFP)
Arjantin'in kupa sevinci (Foto: AFP)
dünya Arjantin İtalya Messi

HABER MERKEZİ

2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya ile 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, Finalissima'da (Büyük Final) İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla 29 yıl sonra yeniden oynanan maçı, 3-0 Arjantin kazandı.

Arjantin'in gollerini, 28. dakikada Lautaro Martinez, 45+1'inci dakikada Di Maria ve 90+4'üncü dakikada Dybala kaydetti.

Arjantin böylece Avrupa ile Güney Amerika şampiyonları arasında oynanan 3. maçta 2. defa kupanın sahibi oldu.

Avrupa ile Güney Amerika'nın şampiyonları daha önce 2 kez karşılaşmıştı. 1985'te Fransa, Uruguay'ı, 1993'te ise Arjantin, Danimarka'yı yenmişti.

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