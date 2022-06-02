Zelenskiy: 200 bin Ukraynalı çocuk zorla kaçırıldı

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Independet’in haberine göre Volodimir Zelenskiy, "98 gün süren Rus işgali sırasında işgalcilerin saldırıları sonucu 689 çocuk yaralandı. Bunlar sadece bizim bildiklerimiz” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, “Şu anda işgal edilen bölgeden gelen tüm bilgilere henüz sahip değiliz. Bu suç politikasının amacı sadece insanları çalmak değil, sınır dışı edilenlere Ukrayna'yı unutturmak ve geri dönememeleri sağlamak” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna’ya yönelik saldırının şu ana kadar 243 çocuğun ölümüyle sonuçlandığını, 446'sının yaralandığını, 139'unun kayıp olduğunu, 200 bin çocuğun ise kaçırıldığını söyledi.