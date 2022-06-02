Politika

Zelenskiy: 200 bin Ukraynalı çocuk zorla kaçırıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın savaşın başlangıcından bu yana yetimhanelerden ve ailelerinden ayrılanlar da dahil olmak üzere 200 bin Ukraynalı çocuğu zorla kaçırdığını söyledi.
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dünya Ukrayna Rusya Volodimir Zelenskiy Çocuk

HABER MERKEZİ

Independet’in haberine göre Volodimir Zelenskiy, "98 gün süren Rus işgali sırasında işgalcilerin saldırıları sonucu 689 çocuk yaralandı. Bunlar sadece bizim bildiklerimiz” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, “Şu anda işgal edilen bölgeden gelen tüm bilgilere henüz sahip değiliz. Bu suç politikasının amacı sadece insanları çalmak değil, sınır dışı edilenlere Ukrayna'yı unutturmak ve geri dönememeleri sağlamak” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna’ya yönelik saldırının şu ana kadar 243 çocuğun ölümüyle sonuçlandığını, 446'sının yaralandığını, 139'unun kayıp olduğunu, 200 bin çocuğun ise kaçırıldığını söyledi.

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