İstanbul’da kendini ateşe veren genç hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

İstanbul’da eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak isimli genç, kıyafetine önce tiner dökmüş ve ardından da kendini ateşe vermişti.

Yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yanıklar oluşmuştu.

İHA'nın haberine göre hastanede tedavisi devam eden genç sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etti.

Gencin tableti de polis tarafından muhafaza altına alındı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak “Kendini yakacağım” dediği öğrenildi.