Yaşam

İstanbul’da kendini ateşe veren genç hayatını kaybetti

İstanbul'da Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde önceki gün kendini yakan genç yaşamını yitirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye İstanbul genç Galata

HABER MERKEZİ

İstanbul’da eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak isimli genç, kıyafetine önce tiner dökmüş ve ardından da kendini ateşe vermişti.

Yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yanıklar oluşmuştu.

İHA'nın haberine göre hastanede tedavisi devam eden genç sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etti.

Gencin tableti de polis tarafından muhafaza altına alındı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak “Kendini yakacağım” dediği öğrenildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv